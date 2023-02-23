Окупанти після руйнування мерії Дворічної прицільно обстрілювали рятувальників, що рушили розбирати завали (ФОТО)

В Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Харківській області повідомляють про пошкодження рятувальної техніки внаслідок ворожих обстрілів, що сталися 23 лютого після ракетного удару по будівлі Дворічанської селищної ради.

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Зазначається, що внаслідок влучання ракети близько 10:00 чотирьохповерхова будівля була зруйнована, також горіли її конструктивні елементи. До місця події виїхали рятувальники на двох автоцистернах та чотирьох спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях.

"По прибуттю з’ясувалось, що під завалами в підвалі знаходяться тіла двох жінок. Рятувальники одразу приступили до розбору конструкцій", - вказали у ДСНС, давши зрозуміти, що постраждалі все ж загинули.

Однак під час проведення робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Зазначається, що окупанти били по рятувальникам прицільно. В наслідок обстрілу було пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС, хоча особовий склад не постраждав.

Аварійно-рятувальні роботи було призупинено. Водночас, за попередньою інформацією, постраждав чоловік місцевий мешканець, який під час обстрілу перебував поряд з будівлею.

В свою чергу, в Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок обстрілу близько 9:30, імовірно ракетами типу С-300, по будівлі адміністрації у Дворічній отримали поранення жінка та чоловік, під завалами ж перебувають, за попередніми даними, дві жінки.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

"Пізніше військові країни-агресора знову обстріляли смт Дворічна: влучили у житловий будинок. Дані про постраждалих наразі уточнюються", - додали в прокуратурі.

Крім того, в четвер окупанти також обстріляли з артилерії обстріляли Куп‘янськ: тм отримали поранення дві місцевих мешканки, пошкоджено приватні житлові будинки та багатоповерхівки.

Також там нагадують, що 22 лютого внаслідок ворожого обстрілу села Подоли Куп’янського району було поранено 40-річного чоловіка, а у прикордонному місті Вовчанськ через обстріли окупантів пошкоджено навчальний заклад.

В Головному управлінні поліції в Харківській області ж вказують, що напередодні Вовчанськ перебував під обстрілами кілька разів: там пошкоджено приватні будинки, автомобіль, дві будівлі навчальних закладів.

В селі Лиман було пошкоджено приватний будинок, а в селі Нестерне сталася пожежа господарчих споруд. В Ізюмському районі снаряди влучили в приватний будинок та об’єкт інфраструктури, але постраждалих не було.

Нагадаємо також, що близько 10:30 середи росіяни вдарили чотирма ракетами по Харкову, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт промисловості. Поранення отримали дві цивільні особи 1966 та 1977 років народження.