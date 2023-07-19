Окупанти планують чергові провокації на ЗАЕС в яких звинуватять ЗСУ

Найближчим часом окупанти планують чергову провокацію на території Запорізької атомної електростанції. Для цього “департамент військової контррозвідки” ФСБ поширює серед особового складу інформацію про те, що ЗСУ готуються до штурму ЗАЕС.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Згідно з повідомленням, спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" АЕС, в якому приймуть участь озброєні підрозділи з України. Дана інформація може свідчити про те, що окупанти готують спецоперацію "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

За наявною інформацією наразі окупанти готую чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України.

Запорізька АЕС: що відомо про загрозу теракту

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що, за інформацією розвідки, РФ готує теракт на Запорізькій АЕС. Загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Своєю чергою росіяни почали поширювати повідомлення про те, що в ніч на 5 липня ЗСУ нібито планують завдати удару по Запорізькій АЕС. Як запевнили в українській розвідці, це лише чергова інформаційна провокація ворога.