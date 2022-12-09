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Окупанти обстріляли будівлю лікарні у Херсоні
Армія країни-агресора РФ продовжує обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Вранці 9 грудня російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Він зазначив, що за добу ворог 68 разів обстріляв область з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.
В Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомив очільник області, 8 мирних мешканців отримали поранення.
Крім того, вранці російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні.
"Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні - снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив Янушевич.
Зазначимо, за минулу добу російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Через обстріли рашистів загинуло 2 цивільних людей, ще 1 житель отримав поранення.