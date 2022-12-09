Окупанти обстріляли будівлю лікарні у Херсоні

Армія країни-агресора РФ продовжує обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів. Вранці 9 грудня російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що за добу ворог 68 разів обстріляв область з мінометів, артилерії, танків та РСЗВ.

В Херсоні окупанти поцілили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі.

Як повідомив очільник області, 8 мирних мешканців отримали поранення.

Крім того, вранці російські окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні.

"Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні - снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив Янушевич.

Зазначимо, за минулу добу російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Через обстріли рашистів загинуло 2 цивільних людей, ще 1 житель отримав поранення.