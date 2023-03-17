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Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури на Дніпропетровщині
Пізно увечері 17 березні два ворожі безпілотники поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську Дніпропетровської області. Внаслідок атаки об'єкт зазнав серйозних руйнувань.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються", - написав він.
Тим часом, бійці Повітряного командування "Схід" повідомили про збиття трьох ворожих дронів у небі над Дніпропетровщиною. Попередьно, це були ударні БПЛА типу "Shahed-131/136".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Противник застосовував безпілотні літальні апарати з південно–східного напрямку по важливих критичних об’єктах у Дніпропетровській області.
Нагадаємо, російські окупаційні війська 15 березня вкотре обстріляли місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області. Через ворожу атаку загинули двоє жінок.