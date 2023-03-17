Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури на Дніпропетровщині

Пізно увечері 17 березні два ворожі безпілотники поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську Дніпропетровської області. Внаслідок атаки об'єкт зазнав серйозних руйнувань.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються", - написав він.

Тим часом, бійці Повітряного командування "Схід" повідомили про збиття трьох ворожих дронів у небі над Дніпропетровщиною. Попередьно, це були ударні БПЛА типу "Shahed-131/136".

Противник застосовував безпілотні літальні апарати з південно–східного напрямку по важливих критичних об’єктах у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 15 березня вкотре обстріляли місто Марганець Нікопольського району Дніпропетровської області. Через ворожу атаку загинули двоє жінок.