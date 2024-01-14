Окупанти поранили людей на Донеччині й Херсонщині: як минула доба в регіонах (ФОТО)

Російські загарбники протягом доби 13 січня обстріляли кілька регіонів України. Жертви зафіксовані в Донецькій і Херсонській областях.

Херсонська область: росіяни здійснили понад 100 обстрілів

На Херсонщині за добу зафіксували 103 обстріли, поінформував очільник ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що війська РФ випустили 406 снарядів із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, безпілотників та авіації. По Херсону ворог випустив 28 снарядів.

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.

Через російську агресію шестеро людей отримали поранення.

Пізніше Прокудін написав, що росіяни дроном-камікадзе атакували підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі.

Там поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації.

Ситуація на Донеччині: двоє людей отримали поранення

Населені пункти Донеччини окупанти за минулу добу атакували 17 разів, повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

У Покровському районі двоє людей отримали поранення: в Авдіївці та Очеретиному. У Красногорівці ворог пошкодив два приватні будинки. Курахівська громада сім разів потрапила під обстріли: в зоні ураження перебували промзона Курахового, Дальнє і Берестки. Мирноград зазнав ракетного удару – там пошкоджено готель і три будинки.

Пошкодження через російські обстріли Донеччини. Фото: Вадим Філашкін / Telegram Пошкодження через російські обстріли Донеччини. Фото: Вадим Філашкін / Telegram Пошкодження через російські обстріли Донеччини. Фото: Вадим Філашкін / Telegram

У Краматорському районі в Костянтинівській громаді загарбники обстріляли Миколаївку, Подільське, Олександро-Шультине, Неліпівку, Молочарку і Предтечине. У Лиманській громаді пошкоджено два будинки в Колодязях, нежитлове приміщення в Дробишевому і гараж у Лимані.

У Бахмутському районі в Торецькій громаді пошкоджено чотири будинки: три у Нью-Йорку і один у Торецьку. У Сіверську пошкоджено один будинок.