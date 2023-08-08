Окупанти посилили обстріли Запорізької області: завдали ракетних та авіаударів

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 7 серпня ворожа армія вдарила по 24 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, росіяни посилили обстріли Запорізького краю. За минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах.

"87 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів", - зазначив Малашко.

Він додав, що три ракетні удари прийшлися по Юрьївці, авіаудари - по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці, 4 БПЛА-атаки зазнали Гуляйполе та Гуляйпільське, а по Залізничному, Староукраїнці, Малинівці, Білогір'ю прийшлося 8 обстрілів з РСЗВ.

Крім того, в Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку: з-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим.

Також результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку, яку оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.

За добу надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури.

Напередодні за добу ворог здійснив 69 обстрілів по 24 населених пунктах Запорізької області.