Окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення Харківщини: використовують усю наявну зброю

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, російські окупанти посилюють терористичні атаки на мирне населення області, використовуючи усю наявну зброю – ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотники, ракетне озброєння та стрілецьку зброю.

Синєгубов підкреслив, що за офіційними даними, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли - ракетні.

"Цілями російської армії є переважно цивільні об'єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного Гуманітарного права", - зазначив очільник Харківщини.

Він додав, що за минулу добу ворог обстріляв щонайменше 24 населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Авіаударів ворога зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам'янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу Куп'янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років.

Крім того, у селі Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.

Також у Харківській області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили майже 8 га території та знешкодили 130 вибухонебезпечних предметів.

Напередодні російські окупанти масовано з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району загинули 2 цивільних – чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.