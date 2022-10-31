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Окупанти пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді

Окупанти пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді

Армія країни-агресора РФ обстріляла Дніпропетровську область, пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на місцях працюють усі служби.

Нагадаємо, 31 жовтня Росія знову атакували об’єкти критичної інфраструктури в Україні. Так, зафіксовані влучання у КиєвіХарковіЗапоріжжіЧеркаськійКіровоградській та Чернівецькій областях. Через обстріли в Україні вводять екстрені відключенн світла.