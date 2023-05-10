- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти повністю розграбували всі медзаклади Енергодара та підприємства у промзоні - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти під приводом евакуації мирних жителів продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області, вказують у Генеральному штабі Збройних сил України.
"Так, в Енергодарі військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя АР Крим. Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції", - йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Також повідомляється про масове невдоволення жителів захопленого росіянами Токмака Запорізької області, яких окупаційна адміністрація "евакуювала" до приморського Бердянська.
"Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів. Також окупанти заборонили на невизначений термін "евакуйованим" громадянам повертатися назад до міста Токмак", - кажуть в Генштабі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що останніми днями активізувалися повідомлення про евакуацію представників окупаційних військ та колаборантів у окупованих наразі частинах Запорізької та Херсонської областей.
Зокрема, 7 травня Генштаб повідомляв про евакуацію з селища Михайлівка усього майна та співробітників окупаційних фінустанов на викрадених автомобілях та евакуацію представників окупаційної адміністрації у Дніпрорудному.
Мер найбільшого захопленого міста Запорізької області Мелітополя заявляв, що примусова паспортизація населення наразі росіянами зупинена - через те, що паспортисти поспіхом змушені тікати та спалювати документи.
В середу ж НАЕК "Енергоатом" заявила, що окупаційні "влада" в Енергодарі готує "евакуацію" з міста-супутника Запорізької АЕС близько 3100 людей, зокрема працівників самої станції.