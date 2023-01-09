Окупанти продовжують гатити по житлових кварталах Херсона

Російські окупаційні війська протягом доби 8 січня 77 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 77 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ та мінометів", - зазначив він.

Херсон росіяни обстріляли 21 раз – продовжують гатити по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російську агресію 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, 7 січня, окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини. Через російські обстріли одна людина отримала поранення.

Крім того, у Херсонській області на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався місцевий житель.