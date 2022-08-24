Окупанти продовжують намагання встановити контроль над Пісками та Невельським під Донецьком - Генштаб

Окупаційні війська завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Марʼїнка, Олександропіль та Водяне біля Донецька, а зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вели обстріли неподалік Авдіївки, Олександрополя, Опитного, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки і Невельського. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України

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"Наступальними та штурмовими діями вже вкотре окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат та відійшли", - сказано в повідомленні.

Також обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії противника зазнали райони міст Костянтинівка, Бахмут, Соледар, сіл Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка.

"Ударами авіації ворог намагався зруйнувати важливі обʼєкти в районах міст Соледар та Бахмут. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримали відсіч та ретирувалися", - заявили також у Генштабі.

Крім цього, на півночі Донеччині зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська та навколишніх сіл Григорівка, Спірное, Івано-Дарʼївка та Верхньокам’янське.

На Слов’янському напрямку вогнем ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілювали райони Словʼянська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки та Дібрівного, здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки, що біля міста Барвінкове.

На Харківському напрямку російські війська здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів Харкова, Світличного, Слатиного, Руських Тишків та ще двадцяти населених пунктів, задіявши авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного і Одноробівки. В Сумській же області противник обстріляв із ствольної артилерії райони сіл Товстодубове, Шевченкове та Запсілля.

В свою чергу, на південному заході Донеччини удари авіації противника зафіксовано неподалік Володимирівки, Павлівки та Новомайорського. Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Оріхова та ще 15 населених пунктів. Ударів російської авіації зазнали території біля Новосілки, Полтавки, Новополя і Дорожнянки.

На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, росіяни задіяли авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця, здійснивши невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки.