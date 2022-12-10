Окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківщини

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з РФ. Протягом доби з артилерії та мінометів були обстріляні райони населених пунктів Куп'янськ, Золочів, Дворічна, Стрілеча, Берестове та інших", - зазначив він.

За його словами, в Куп'янську внаслідок обстрілів сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді - об‘єкт інфраструктури.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Крім того, продовжуються роботи з розмінування. За добу знешкоджено 122 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 8 грудня випустили ракети С-300 по Куп'янську.