Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини

Армія країни-агресора РФ не припиняє обстрілювати Харківську область. Окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва, обстріли зафіксували і в Ізюмському районі.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва - школа, будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами, 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці", - зазначив Синєгубов.

Також протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі.

Крім того, у с. Кулиничі, Харківського району, загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.

"Ми вкотре звертаємося до аграріїв Харківщини: пам'ятайте про небезпеку. Працювати на полях можна лише після обстеження із вибухотехніками та військовими!", - підкреслив голова ОВА.

Зазначимо, російські військові вночі, 24 липня, завдали ударів по п'яти районах Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів горіли господарські споруди, були влучання по відкритих територіях.