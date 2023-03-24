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Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини (ФОТО)

Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини (ФОТО)
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба Харківської ОВА

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та ін.

Фото 2 — Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини (ФОТО)

У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач. 

Фото 3 — Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини (ФОТО)

Очільник області додав, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, на Харківщині триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили близько 4 га території та знешкодили ще 155 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, напередодні у селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю храму.

Зазначимо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністрація почала обов’язкову безкоштовну евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.

Автор:
Світлана Манько