- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 26 серпня від ворожого вогню потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч - з "Градів" та важкої артилерії.
"У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені", - зазначив Резніченко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, у Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з "Градів", у Червоногригорівську - 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих.
Також вночі у Синельниківському районі зафіксовано ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.
У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, але минулося без постраждалих.
Зазначимо, в ніч на 25 серпня російська окупаційна армія обстріляла чотири райони Дніпропетровської області - Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.