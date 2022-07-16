Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область

16 липня вранці російські війська вкотре обстріляли Миколаїв, інформація щодо постраждалих уточнюється. Окупанти продовжують обстрілювати також населені пункти Миколаївської області.

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Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Зранку, 16 липня, орієнтовно о 04:00, ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється", - зазначив Кім.

Вчора також були обстріли в смт Первомайське Первомайської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення. Також зафіксовано влучання в лісосмугу, канал, поля.

Крім того, зафіксовано обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого село залишилося без електро- газопостачання. Також пошкоджено два житлові будинки. На вечір більшій частині абонентів електропостачання відновили.

З певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено - три. Двоє поранених.

Обстрілів зазнало також с. Олександрівка Володимирівської громади. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає, у шести приватних будинках частково пошкодженні покрівлі та вікна.

Сьогодні, 16 липня, були обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.