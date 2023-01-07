Окупанти продовжують обстрілювати міста та села Харківщини

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення прикордонних міст та сіл Харківської області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічну", - зазначив він.

Також під ворожим вогнем були села Красне, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

За словами Синєгубова, обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, росіяни 5 січня з артилерії, танків та мінометів вели обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.