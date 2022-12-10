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Окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину: четверо поранених
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 10 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій", - зазначив Резніченко.
За його словами, найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома", - повідомив Резніченко.
Ще двоє людей - 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості.
У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.
У Марганецькій громаді жертв серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 9 грудня знову скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Окупанти накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.