Окупанти продовжують обстрілювати Нікопольщину: четверо поранених

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 10 грудня окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій", - зазначив Резніченко.

За його словами, найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей.

"Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома", - повідомив Резніченко.

Ще двоє людей - 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості.

У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

У Марганецькій громаді жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 9 грудня знову скерували свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Окупанти накрили вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.