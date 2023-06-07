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Окупанти продовжують обстрілювати підтоплену Херсонщину: одна людина загинула

Окупанти продовжують обстрілювати підтоплену Херсонщину: одна людина загинула
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 6 червня 70 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 70 обстрілів, випустивши 353 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За його словами, через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

Нагадаємо, двоє правоохоронців були поранені внаслідок обстрілу російськими військами херсонського мікрорайону Корабел, розташованому на низинному острові, який зазнав затоплення через руйнування Каховської гідроелектростанції вище за течією Дніпра.

Зауважимо, у  ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС.

Президент України на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.