Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: поранені двоє людей

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Там горить приватний будинок та магазин. Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби", - зазначив Синєгубов.

За його словами, також минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.

У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари.

У смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку.

Близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє людей. Обоє госпіталізовані у середньому стані.

Зазначимо, зранку 24 січня ворог знову обстріляв Куп'янськ. Зафіксовані влучання у житлові будинки. Внаслідок обстрілів сталися масштабні пожежі.