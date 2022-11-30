Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: у Козачій Лопані зруйновано багатоквартирний будинок

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Знову під обстрілами Куп'янський район: окупанти протягом доби наносили артилерійські та ракетні удари. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу", - зазначив він.

Очільник області також повідомив, що у Козачій Лопані, що в Харківському районі, обстріли росіян зруйнували 4 квартири багатоквартирного будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Під обстрілами залишається і Вовчанська громада. Цієї доби без постраждалих.

Крім того, мінна небезпека на Харківщині все ще є високою.

Так, 51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній.

"Вкотре звертаємося до жителів: не намагайтеся самостійно знешкодити вибухонебезпечні предмети! Звертайтеся до фахівців", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, в Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет.