Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: загинув чоловік

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під артилерійськими обстрілами окупантів знову Чугуївський, Харківський та Куп’янський райони.

Синєгубов зазначив, що на жаль, внаслідок обстрілів росіян у селі Обухівка, що в Куп’янському районі, загинув 68 чоловік.

Також є пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, складських приміщень.

"Добровільна евакуація з Куп‘янщини у більш безпечні місця області триває. Місцева влада спільно з волонтерами евакуювали вже 217 людей, ще 68 заявок в роботі", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 5 грудня окупанти вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. Загинула жінка.