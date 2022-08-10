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Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область
За добу у Харкові обстрілів не зафіксовано. Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Найбільше руйнувань від ворожих обстрілів зафіксовано в с. Циркуни, Харківського району. Вчора протягом дня село обстрілювали фактично безперервно. Зруйновані приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, магазин", - підкреслив Синєгубов.
Крім того, від ворожих снарядів сталося 16 пожеж, рятувальники працювали у посиленому режимі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Циркунах поранення отримала 64-річна жінка, стан - середній.
"На лінії зіткнення ворог активно використовує проти наших захисників танки, ствольну та реактивну артилерію. На Харківському напрямку ворог намагався вести наступ в районі Ветеринарне – Уди, відступив з втратами під вогнем наших військових. У районі Байрак – Гусарівка бої тривають досі. Наші військові тримають позиції та знищують російських окупантів", - повідомив очільник ОВА.
Зазначимо, російські загарбники вночі 9 серпня, близько 02:10, нанесли удари по Харкову, в місті пролунало не менше 4-вибухів.