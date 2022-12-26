Окупанти продовжують обстрілювати Харківську область: пошкоджено будинок

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з мінометів та артилерії по населених пунктах регіону.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка", - зазначив він.

За його словами, також окупанти продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку.

Зокрема, у Куп’янському районі в смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих.

Синєгубов додав, що у Вовчанську з осколковим пораненням госпіталізували 72-річну жінку.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів 24 грудня у Харківській області одна людина загинула та ще одна отримала поранення.