Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину: 81 раз відкривали вогонь

Російські окупаційні війська протягом доби 29 грудня 81 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 81 раз обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ та мінометів", - зазначив Янушевич.

За його словами, Херсон ворог атакував 27 разів. Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли поранення дістала одна людина.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, російські окупаційні війська протягом доби 28 грудня 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Одна людина загинула, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених – 10-річна дитина.

Крім того, російські окупаційні війська 29 грудня вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджену будівлю Обласного кардіологічного диспансеру.