Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину: двоє загиблих

Російські окупаційні війська протягом доби 19 грудня 42 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області завдано ракетного удару", - зазначив він.

За словами очільника області, під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю ХОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 2 людей, 3 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив Янушевич.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону. Внаслідок атак по регіону 18 грудня 6 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.