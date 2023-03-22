Окупанти продовжують спроби захопити Бахмут та Авдіївку: яка ситуація на фронті

Російські війська продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, зазначають в Генеральному штабі Збройних сил України.

Найзапекліші бої наразі тривають у південній і північній частині Бахмута. Зазначається, що на цьому напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте його наступальний потенціал знижується.

Як вказують в Генштабі, противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки, а українські військові цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Предтечине.

Ворожих обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення, серед яких Васюківка, Миньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою, а також в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське та Побєда, але, як вказують в Генштабі, успіху не мав.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка Луганської області, здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Колодязі та Верхньокам’янське Донецької області, а також Білогорівки. Окрім цього, обстріляно було райони населених пунктів Куп’янськ, Дворічна та Крохмальне Харківської області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії: обстрілів зазнали райони населених пунктів неподалік лінії зіткнення, зокрема це Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також Херсон, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.

Крім того, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Так, протягом доби росіяни здійснили обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Волфине та Попівка Сумської області та Басове, Стрілеча, Глибоке і Вовчанськ Харківської області.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка - без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру республіки Білорусь для підготовки своїх військ", - вказують також у Генштабі.

Нагадаємо також, що внаслідок удару ворожих безпілотників по гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві Київської області у ніч на середу загинуло щонайменше сім людей, ще вісім були госпіталізовані. Також було пошкоджено об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Житомирщині.

За даними Генштабу, ворог завдав загалом 41 авіаудар, зокрема використавши 21 БПЛА типу Shahed-136 з Брянської області РФ. 16 з цих дронів було збито. Крім цього, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждало понад 30 людей. Також загарбники здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.