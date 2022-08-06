Окупанти продовжують штурмувати п'ять міст Донеччини, їх вдається відбивати - Генштаб

Російські окупаційні сили ведуть штурми на багатьох напрямках в Донецькій області, зокрема намагаються прорватися до Соледара, Бахмура, Авдіївки, Красногорівки та Мар'їнки, але отримують відсіч від української армії, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зокрема, на півночі області зафіксовано ворожі обстріли із танків та артилерії поблизу Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського, Дронівки, Донецького, Григорівки, Різниківки, Миколаївки, Спірного, Званівки, Переїзного, Калеників, Долини та Виїмки.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли поблизу Бахмута, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Кодеми, Юріївки, Бахмутського, Берестового, Покровського та Іванграда. Російська штурмова та армійська авіація завдала ударів неподалік Зайцевого, Соледара, Бахмута, Берестового і Яковлівки.

"Штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в напрямках Стряпівка – Бахмутське, Покровське – Соледар, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Яковлівка, Відродження – Вершина, Покровське – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог отримав рішучу відсіч українських воїнів та відійшов", - повідомили в Генштабі.

На Авдіївському напрямку ствольна та реактивна артилерія окупантів обстрілювала райони Авдіївки, Пісків, Нетайлового, Невельського та Нью-Йорка, штурмова авіація діяла поблизу Нью-Йорка, Красногорівки, Пісків та Мар’їнки.

"Наступальними діями російські загарбники намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, Новоселівка Друга – Красногорівка, Олександрівка – Мар’їнка, Кирилівка – Павлівка та Пречистівка – Новомайорське. Українські воїни завдали ворогу значних втрат та відкинули назад", - йдеться у зведенні.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли біля Новомихайлівки, Шевченко, Великої Новосілки, Запоріжжя, Залізничного, Новоданилівки, Зеленого Поля та Чарівного.

Авіаударів росіяни завдали в районах населених пунктів Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Вільне Поле, Новосілка, Вугледар, Павлівка та Пречистівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Сулигівка, Довгеньке, Долина, Мазанівка, Адамівка, Карнаухівка, Курулька, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне та Маяк. Окремі підрозділи ворога намагалися просунутися в район західної околиці Богородичного, але успіху не мали й відійшли.

На Харківському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, але задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів Прудянки, Дуванки, Золочева та ще 27 населених пунктів, завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Леб’яжого та Гусарівки.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили артилерійські обстріли неподалік сіл Янжулівка, Миколаївка та Залізний Міст Чернігівської області, а також біля села Нова Гута Сумської області.

"На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу та звільнення тимчасово захопленої території", - повідомляють також у Генштабі.

Так, зазначено, що окупанти задіяли армійську авіацію для ударів неподалік Андріївки та активно вели повітряну розвідку району безпілотними літальними апаратами.