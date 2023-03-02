Окупанти продовжують терор Дніпропетровщини: в ОВА розповіли про наслідки обстрілів

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 2 березня окупанти два рази обстріляли Нікопольщину. Ворог вдарив з важкої артилерії по двом тамтешнім громадам.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, цєї ночi Нiкопольщина пережила два обстрiли. Росiяни били з важкої артилерiї.

Пiд прицілом були Нiкополь та Червоногригорівська громада.

У Нікополі пошкодженi котельня дитячого садочка, кiлька магазинів та аптека.

Росiйськi снаряди зачепили i 8 багатоповерхівок, 5 гаражів та 3 авто. Обiрвали лiнiї електропередач та понiвечили водогiн.

В Червоногригорівській громаді, яка теж потрапила під ворожий вогонь, наслідки атаки ще уточнюються.

Як повідомив очільник області, жертв серед цивільного населення немає.

Зазначимо, в ніч на 1 березня окупанти вісім разів обстріляли Нікопольщину. Під ворожим огнем опинилися чотири громади - Нікопольська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська.