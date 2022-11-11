Окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину: випустили понад 50 снарядів з "Градів"

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 11 листопада окупанти завдали ударів з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Окупанти усю ніч тероризували Нікопольщину. Під обстрілами три громади - Марганецька, Нікопольська та Мирівська", - зазначив Резніченко.

За його словами, туди прилетіли понад 50 снарядів з російських "Градів" та важкої артилерії.

Пошкоджені коледж та житло. Деталі атак уточнюються.

Резніченко зазначив, що жерт серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, в ніч на 10 листопада окупанти завдали ударів з РСЗВ та важкої артилерії по Нікопольщині. Пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач.