Окупанти продовжують тероризувати Харківщину: пошкоджені будинки та пожежна частина

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Так, 17 березня ворог з використанням ракет С-300, артилерії, мінометів та крупнокаліберних кулеметів обстріляв населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Вовчанськ, Дворічна та інші населені пункти.

"Вчора ворог завдав два ракетні удари по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Одна з ракет влучила у подвір'я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх будинків та господарські споруди", - зазначив він.

За словами Синєгубова, друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділу поліції, пошкоджено також пожежно-рятувальну частину, 6 приватних автомобілів та сусідні житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністрація почала обов’язкову безкоштовну евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.