Окупанти продовжують тероризувати Харківщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих обстрілів

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Російські окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби під обстрілами перебували Куп'янськ, Ветеринарне, Гатище, Великий Бурлук, Дворічна, Крохмальне та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено об'єкти цивільної промисловості. Поранення отримала 65-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину.

Також ворог обстріляв з РСЗВ село Богуславка Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок.

Крім того, в області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи обстежили майже 2 га території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, російські війська напередодні обстріляли щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківської області. Внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю агропідприємства.