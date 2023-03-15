Окупанти продовжують тероризувати Харківщину: через ворожі обстріли загинули двоє людей

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів прикордонні міста та селища області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

"Одним з найбільш обстрілюваних ворогом міст є Вовчанськ. Внаслідок вчорашніх обстрілів у місті пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, об'єкти цивільної промисловості та крамниці", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що внаслідок влучання снаряду в цивільний автомобіль загинула 55-річна жінка, 47-річний водій цього авто отримав поранення та був госпіталізований.

Крім того, внаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Загинув 42-річний цивільний чоловік, який у момент обстрілу їхав у машині.

У смт Дворічна Куп'янського району осколкове поранення отримав 58-річний цивільний чоловік. Він отримав медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, 13 березня від обстрілів потерпали Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші міста і села.У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 4 приватних житлових будинки.