Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину: за добу випустили 269 снарядів

Російські окупаційні війська протягом доби 18 березня 53 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив – 53 обстріли, випустивши 269 снарядів з важкої артилерії та "Градів", - зазначив він.

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

Минулої доби внаслідок обстрілів дві людини дістали поранення.

"Щодо евакуації населення. З деокупованої території області евакуйовано – 62 особи", - додав очільник ОВА.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Протягом доби 17 березня росіяни 50 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області, внаслідок чого дві людини дістали поранення, ще одна людина травмувалася через російську міну.