Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину: за добу випустили 275 снарядів

Російські окупаційні війська протягом доби 16 березня 76 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, за минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 275 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 13 разів.

47 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкт соціальної інфраструктури.

За словами очільника області, є постраждалі серед цивільного населення - одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, російські війська ні на день не припиняють обстріли населених пунктів Херсонщини.

Увечері 16 березня російські окупаційні війська атакували подвір'я одного з медичних закладів Херсона. Атака була скоєна із безпілотників.