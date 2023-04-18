Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину: за добу випустили 342 снаряди

Російські окупаційні війська протягом доби 17 квітня 57 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 80 осіб.

Напередодні противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Нагадаємо, в суботу, 15 квітня, російські війська черговий раз обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинули дві жінки.