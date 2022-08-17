Окупанти просунулися до Опитного та Новомихайлівки під Донецьком - Генштаб

Окупаційні війська мають частковий успіх у напрямку селища Опитне, розташованого між Донецьким аеропортом та містом Авдіївка. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

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Також в цьому районі противник продовжив обстріли біля Авдіївки, Пісків, Водяного, Опитного, Невельського та Нью-Йорка. Неподалік Мар’їнки було завдано авіаудару.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Білогорівки та Майорська. Авіацію окупанти задіяли для удару біля Соледара.

"Українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ", - підкреслили в Генштабі.

На Краматорському напрямку ворог вів обстріли із танків та артилерії неподалік Краматорська, Миколаївки, Верхньокам’янського, Тетянівки, Серебрянки, Григорівки та Райгородка, завдав авіаційного удару біля Івано-Дарʼївки та Веселого, штурмовими діями безуспішно намагаючись покращити тактичне положення у напрямку села Веселе.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника вогнем ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню намагалися завдати ураження українським підрозділам та зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури в районах сіл Бражківка, Дібрівне, Мазанівка, Долина та Довгеньке.

Також в Генштабі кажуть, що окупанти намагалися просунутися у напрямках сіл Новодмитрівка та Мазанівка, але упіху не мали та відійшли.

На Харківському напрямку російські війська з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали районів населених пунктів Харків, Нова Миколаївка, Дементіївка, Коробочкине, Печеніги, Руські Тишки, Одноробівка, Леб’яже, Нове, Світличне, Соснівка та Рубіжне.

Противник також спробував прорвати оборону українських військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка, але й тут, за даними Генштабу, успіху не мав та відійшов.

Зазначається, також, що на Сіверському напрямку ворог наразі проводить вдосконалення фортифікаційного обладнання позицій. Артилерійські обстріли ж із російського боку було здійснено біля сіл Чернівське, Павлівка та Гудове Сумської області.

В свою чергу, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого ураження районів населених пунктів Велика Новосілка, Костянтинівка, Павлівка, Сонцівка, Ольгівське, Вугледар, Чарівне, Гуляйполе, Новоданилівка, Мала Токмачка, Оріхів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка. Авіаудари зафіксовано біля Щербаків, Малих Щербаків і Залізничного.

"Загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися у напрямку Шевченко та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому ж напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського, намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки, однак ЗСУ відкинули ворога на попередні позиції.