Окупанти протягом доби обстріляли Харківщину й Херсонщину: є загиблі цивільні

Російська армія протягом доби 22 липня продовжила обстрілювати Харківську й Херсонську області, вбивши трьох людей.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог із артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Зокрема, окупанти атакували Куп'янськ із реактивних систем залпового вогню "Смерч", ствольної артилерії та мінометів. Загарбники пошкодили будівлі підприємств цивільної промисловості, щонайменше три приватні житлові будинки та господарчі споруди. Через це загинула 57-річна жінка.

У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів загинув 45-річний цивільний чоловік. Крім того, чоловік віком 60 років зазнав поранення та був госпіталізований.

Також загарбники обстріляли село Кучерівка Куп'янського району, пошкодивши будівлі свинокомплексу та спричинивши пожежу. А в селах Новоосинове та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

У селі Богуславка Ізюмського району було пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У селі Чернещина того ж району війська РФ обстрілом пошкодили будівлю клубу, сталася пожежа.

Також Синєгубов повідомив, що в місті Ізюм біля під'їзду на міні підірвалася 72-річна жінка. Її госпіталізували з пораненням в стані середньої тяжкості.

Своєю чергою очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував, що протягом минулої доби ворог здійснив 59 обстрілів області, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, бойових машин піхоти та безпілотників. По Херсону росіяни випустили 28 снарядів.

За його словами, війська РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області, територію фермерського господарства в Бериславському районі та адміністративну будівлю об'єкта життєзабезпечення Херсона.

Через російську агресію одна людина загинула.