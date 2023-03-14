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Окупанти протягом доби завдали чергових ударів по Донеччині, троє людей загинули

Обстріл Донеччини, 13 березня 2023
Наслідки російського обстрілу Донеччини 13 березня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти обстрілами Донеччини протягом доби вбили трьох жителів регіону та поранили ще 14. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко вранці 14 березня.

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На Донецькому напрямку вночі російські окупанти завдали авіаракетного удару по Авдіївці: три ракети влучили на територію промислових підприємств, одна – у житловий квартал. На ранок ворог здійснив ще один авіаракетний удар – по Ласточкиному Очеретинської громади. Протягом дня під обстріл потрапило Курахове – пошкоджено парк і будинок.

На Горлівському напрямку в Костянтинівці двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення. У місті пошкоджено 18 приватних будинків і чотири багатоповерхівки. Ще один будинок пошкоджено в Іванопіллі. Також під російський обстріл потрапив Торецьк. Одна людина отримала поранення в Бахмуті. В Соледарській громаді в Никифорівці поранено одну людину, пошкоджено 11 будинків.

На Лисичанському напрямку війська РФ обстрілювали Торське й Зарічне Лиманської громади. У Сіверській громаді пошкоджено адмінбудівлю у Сіверську. Також було гучно в Серебрянці.

Нагадаємо, 13 березня російські окупанти обстріляли Авдіївку зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього загинула місцева жителька.