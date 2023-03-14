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Окупанти протягом доби завдали чергових ударів по Донеччині, троє людей загинули
Російські окупанти обстрілами Донеччини протягом доби вбили трьох жителів регіону та поранили ще 14. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко вранці 14 березня.
На Донецькому напрямку вночі російські окупанти завдали авіаракетного удару по Авдіївці: три ракети влучили на територію промислових підприємств, одна – у житловий квартал. На ранок ворог здійснив ще один авіаракетний удар – по Ласточкиному Очеретинської громади. Протягом дня під обстріл потрапило Курахове – пошкоджено парк і будинок.
На Горлівському напрямку в Костянтинівці двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення. У місті пошкоджено 18 приватних будинків і чотири багатоповерхівки. Ще один будинок пошкоджено в Іванопіллі. Також під російський обстріл потрапив Торецьк. Одна людина отримала поранення в Бахмуті. В Соледарській громаді в Никифорівці поранено одну людину, пошкоджено 11 будинків.
На Лисичанському напрямку війська РФ обстрілювали Торське й Зарічне Лиманської громади. У Сіверській громаді пошкоджено адмінбудівлю у Сіверську. Також було гучно в Серебрянці.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 13 березня російські окупанти обстріляли Авдіївку зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього загинула місцева жителька.