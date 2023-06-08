АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Окупанти п’ять разів обстріляли Нікопольщину, є руйнування і поранений

Окупанти п’ять разів обстріляли Нікопольщину, є руйнування і поранений
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські загарбники за день 8 червня випустили по Нікопольському району шість десятків снарядів з важкої артилерії.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Згідно з повідомленням, під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада та Нікополь. Внаслідок обстрілів  Нікополя 30-річний чоловік отримав поранення.  

Окрім того, снаряди окупантів пошкодили склад магазину, адмінбудівлю та готель. Також руйнувань зазнали 4 п’ятиповерхівки, авто, лінія електропередач.

В ОВА наголосили, що наслідки атак ще уточнюють – рятувальники обстежують територію.

Нагадаємо, російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. Важка артилерія ворога вночі двічі вдарила по Нікополю. 

Автор:
Тетяна Гойденко