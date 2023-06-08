Окупанти п’ять разів обстріляли Нікопольщину, є руйнування і поранений

Російські загарбники за день 8 червня випустили по Нікопольському району шість десятків снарядів з важкої артилерії.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Згідно з повідомленням, під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада та Нікополь. Внаслідок обстрілів Нікополя 30-річний чоловік отримав поранення.

Окрім того, снаряди окупантів пошкодили склад магазину, адмінбудівлю та готель. Також руйнувань зазнали 4 п’ятиповерхівки, авто, лінія електропередач.

В ОВА наголосили, що наслідки атак ще уточнюють – рятувальники обстежують територію.

Нагадаємо, російські окупаційні війська не припиняють терор мирного населення Дніпропетровської області. Важка артилерія ворога вночі двічі вдарила по Нікополю.