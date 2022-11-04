Окупанти ракетами С-300 пошкодили газову трубу на Запоріжжі

Армія країни-агресора РФ 4 листопада нанесла ракетний удар по населених пунктах Запорізької області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі противник наніс удар ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району", - зазначив Старух.

За його словами, в результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка вже ліквідована рятувальниками.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, 31 жовтня окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.