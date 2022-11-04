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Окупанти ракетами С-300 пошкодили газову трубу на Запоріжжі

Окупанти ракетами С-300 пошкодили газову трубу на Запоріжжі

Армія країни-агресора РФ 4 листопада нанесла ракетний удар по населених пунктах Запорізької області.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі противник наніс удар ракетами С-300 по населених пунктах Запорізького району", - зазначив Старух.

За його словами, в результаті влучання однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, яка вже ліквідована  рятувальниками.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, 31 жовтня окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

Автор:
Світлана Манько