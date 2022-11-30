Окупанти ракетами ударили по газорозподільному пункту Запорізького району

Вночі 30 листопада армія країни-агресора РФ випустила ракети по одному з населених пунктів Запорізького району.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт", - зазначив Старух.

За його словами, внаслідок обстрілу виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці.

"Люди, на щастя, не постраждали, і це головне", - підкреслив Старух.

Зазначимо, 27 листопада окупанти нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю.