Окупанти ракетним обстрілом зруйнували школу на Херсонщині (ФОТО)

Російські війська зруйнував школу в деокупованому селі Золота Балка Новоолександрівської громади Бериславського району Херсонської області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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"Окупанти обстріляли звільнений населений пункт на Херсонщині. Під обстрілами з ракет ЗРК С-300 опинилася чергова школа. Ворог зруйнував заклад освіти в Золотій Балці. Також внаслідок атаки пошкоджено будинок культури. На щастя ніхто не постраждав", - написав він.

В свою чергу, як повідомляє у понеділок Херсонська обласна прокуратура, ще в ніч 5 листопада окупанти також здійснили обстріл території навчального закладу у сусідній Високопільській громаді.

Ворожа ракета влучила поряд з закладом освіти, у результаті чого пошкоджено будівлю, вибиті вікна та утворилася вирва глибиною близько 5 метрів та шириною до 10 метрів.

За попередніми даними, російські військові обстріляли населений пункт ракетами типу С-300 з окупованої території Херсонщини. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу), правоохоронці зафіксували наслідки обстрілу та вилучили речові докази.

Обстріл школи у Високопольській громаді 5 листопада. Фото: Херсонська обласна прокуратура Обстріл школи у Високопольській громаді 5 листопада. Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура Фото: Херсонська обласна прокуратура

Крім цього, 7 листопада обласна прокуратура повідомила про пошкодження обстрілом "в одному зі селищ міського типу" звільненої частини Бериславського району ясла-садочка, в якому до повномаштабного вторгнення виховувалось 60 дітей.

За попередніми даними, обстріл російською армією вівся з РСЗВ "Град". Як наслідок, значних руйнувань завдано покрівлі та стінам будівлі, вибиті вікна, понівечені ліжечка. Розпочато розслідування за частинами 1 та 2 статті 438 КК, з місця вилучено уламки снарядів.

Нагадаємо, що за даними Міністерства освіти та науки, внаслідок російських бомбардувань та обстрілів в Україні зруйновано вже щонайменше 333 заклади освіти, а 2406 зазнали пошкоджень.