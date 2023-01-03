Окупанти ракетним ударом знищили льодову арену у Дружківці

Увечері 2 січня російські військові завдали двох ракетних ударів по місту Дружківка Донецької області, в результаті чого зруйнували льодову арену "Альтаїр".

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Про це повідомила пресслужба хокейного клубу "Донбас".

Вночі 2 січня Росія завдала два ракетних удари по місту Дружківка. Одна ракета вдарила по самому центру міста, було повідомлено про 2 поранених. Іншою ракетою завдано удару по Яковлівці, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

В результаті ракетного обстрілу, було зруйновано льодову арену "Альтаїр". Саме цей майданчик став домівкою для хокейного клубу "Донбас" з 2014 року.

На базі дружківської арени працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Арена приймала чемпіонати України, міжнародні змагання, культурно-масові заходи, була улюбленим місцем відпочинку містян та гостей Дружківки.

"Це вже третя домівка, яку втратив донецький клуб через російських окупантів – Палац спорту "Дружба" у Донецьку, Mariupol Ice Center, а тепер "Альтаїр"...", - зазначають у хокейному клубі "Донбас".