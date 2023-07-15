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Окупанти скидають авіабомби на Донеччину. Одна людина загинула, є руйнування

обстріли донеччини, атаки на донецьку область
Наслідки російських обстрілів Донецької області. Фото: ОВА

Російські війська протягом доби 14 липня завдали численних ударів по населених пунктах Донецької області. Зокрема, скидали авіабомби та вели вогонь з артилерійських установок.

Про це зранку 15 липня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Фото 2 — Окупанти скидають авіабомби на Донеччину. Одна людина загинула, є руйнування
Фото: Донецька ОВА

На Горлівському напрямку ворог скинув авіабомбу ФАБ-250 на Торецьк, внаслідок атаки пошкоджено 2 будинки і спорткомплекс. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки,— ще один у Костянтинівці.

На Лисичанському напрямку у Званівці загарбники обстрілами повністю зруйнували один будинок. Ще декілька будинків пошкоджені. Зафіксовано 18 обстрілів Лиманської громади.

На Волноваському напрямку росіяни 17 разів обстріляли з артилерії Вугледар. На Донецькому напрямку впродовж ночі відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки.

"Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 1 загиблого. Докладніше дивіться на інфографіці", — додав Кириленко.

Фото 3 — Окупанти скидають авіабомби на Донеччину. Одна людина загинула, є руйнування
Фото: Донецька ОВА

За попередню добу, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення. Також росіяни пошкодили об’єкти інфраструктури.

До цього, протягом дня 12 липня ворог також обстріляв низку міст та сіл області. Росіяни ударили ракетою по Великій Новосілці. Крім того, ворог обстрілював Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Богоявленку. Всього за добу росіяни поранили 8 жителів Донеччини.

Автор:
Віта Молодан