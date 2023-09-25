Окупанти скинули авіабомби на Берислав: є загиблі й поранені (ФОТО)

Війська РФ вранці 25 вересня атакували Берислав Херсонської області, скинувши на місто чотири авіабомби. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що одна з бомб знищила житловий будинок, ще одна влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори (ЖЕКу).

Через удар по ЖЕКу загинули двоє людей. Травми, несумісні з життям, отримали 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожої атаки вони перебували у приміщенні.

Ще двоє людей поранені. Чоловік віком 55 років перебуває у вкрай тяжкому стані з переломом плеча, пораненнями грудної клітки та живота. А 59-річна жінка отримала травми спини та ніг.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).