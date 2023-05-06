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Окупанти скинули авіабомби на Глухів: пошкоджено 44 будинки, є постраждалі
Вночі 5 травня армія країни-агресора скинула на Глухів у Сумській області дві керовані авіабомби. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 44 будинки, заклад освіти та постраждало щонайменше 5 людей.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області. Близько 22:13 5 травня завдано авіаудар: дві керовані авіабомби було скинуто з ворожого літака СУ-35 на Глухів", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Попередньо постраждали п‘ятеро осіб.
Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері 3 травня здійснили удари з авіації по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. Через російську атаку загинула жінка похилого віку, ще три людини отримали поранення.
В ніч на 3 травня росіяни скинули дві керовані авіабомби на один з населених пунктів у Сумській області. Тоді було пошкоджено електропідстанцію.