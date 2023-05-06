Окупанти скинули авіабомби на Глухів: пошкоджено 44 будинки, є постраждалі

Вночі 5 травня армія країни-агресора скинула на Глухів у Сумській області дві керовані авіабомби. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 44 будинки, заклад освіти та постраждало щонайменше 5 людей.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Російська авіація завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області. Близько 22:13 5 травня завдано авіаудар: дві керовані авіабомби було скинуто з ворожого літака СУ-35 на Глухів", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено 44 приватні домоволодіння та заклад освіти.

Попередньо постраждали п‘ятеро осіб.

Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері 3 травня здійснили удари з авіації по населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. Через російську атаку загинула жінка похилого віку, ще три людини отримали поранення.

В ніч на 3 травня росіяни скинули дві керовані авіабомби на один з населених пунктів у Сумській області. Тоді було пошкоджено електропідстанцію.