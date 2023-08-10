Окупанти скинули авіабомбу на будівлю Куп'янської міськради

Опівночі російські окупанти завдали удару по місту Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250, внаслідок чого було пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Він зазначив, що протягом минулої доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Загарбники з використовували керовані авіабомби та інше озброєння.

Внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка. Під ворожим вогнем були також Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки і господарчі споруди.

Зауважимо, ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, що наближені до лінії фронту, тому у 53-х населених пунктах Куп'янського району на Харківщині можуть оголосити обов'язкову евакуацію цивільного населення та примусову евакуацію дітей.