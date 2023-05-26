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Окупанти скинули авіабомбу на селище Нью-Йорк: пошкоджено кілька будівель (ФОТО)

Донеччина, Нью-Йорк, руйнування
Наслідки російської атаки на селище Нью-Йорк, 26 травня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти вранці 26 травня завдали удару по смт Нью-Йорк Донецької області, скинувши на населений пункт авіабомбу ФАБ-250. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

Загарбники пошкодили в селищі три багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал.

Фото 2 — Окупанти скинули авіабомбу на селище Нью-Йорк: пошкоджено кілька будівель (ФОТО)
Наслідки російської атаки на селище Нью-Йорк, 26 травня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 3 — Окупанти скинули авіабомбу на селище Нью-Йорк: пошкоджено кілька будівель (ФОТО)
Наслідки російської атаки на селище Нью-Йорк, 26 травня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 4 — Окупанти скинули авіабомбу на селище Нью-Йорк: пошкоджено кілька будівель (ФОТО)
Наслідки російської атаки на селище Нью-Йорк, 26 травня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 5 — Окупанти скинули авіабомбу на селище Нью-Йорк: пошкоджено кілька будівель (ФОТО)
Наслідки російської атаки на селище Нью-Йорк, 26 травня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram

"Це – черговий цілеспрямований удар по цивільних, черговий воєнний злочин росіян на Донеччині", – висловився Кириленко.

Нагадаємо, протягом 25 травня окупанти обстріляли низку населених пунктів Донеччини. Внаслідок російських обстрілів регіону загинула людина, ще одна отримала поранення. 

Автор:
Артем Ющенко