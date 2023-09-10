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Окупанти скинули авіабомбу на Харківщині та 54 рази обстріляли Херсонщину: в ОВА розповіли про наслідки
Протягом доби 9 вересня російські окупанти продовжували обстрілювати мирних мешканців міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів. Росіяни скинули керовану авіабомбу по селу Ізюмське Ізюмського району, внаслідок чого пошкоджено будівлі агропідприємства.
Про це повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілів Куп’янська, було пошкоджено будинок і виникли пожежі.
У селі Велика Шапківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу на відкритій території горіла трава.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Синєгубов додав, що у селі Тернова Харківського району під час косіння трави 61-річний цивільний чоловік наступив на міну "Пелюстка". Чоловіка було госпіталізовано до лікарні. За інформацією очільника ОВА, протягом минулої доби піротехніки ДСНС обстежили більше 4,3 га території та знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомив очільник Херсонської ОВА, протягом доби росіяни 54 обстріляли область, випустивши 247 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.
Під вогонь російських окупантів потрапило Сонячне. Росіяни поцілили в приватні будинки, внаслідок чого 48-річний чоловік загинув на місці.
Нагадаємо, протягом доби 8 вересня російські загарбники 59 разів обстріляли Херсонську область. Через російські атаки три людини загинули, ще 8 - дістали поранення.